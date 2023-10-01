القمر يقترن بالمشتري اليوم في مشهد بديع

يرصد بسماء الوطن العربي اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي بعد غروب الشمس ببضع ساعات بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

لحظة الاقتران

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، سيصل القمر والمشتري إلى لحظة الاقتران عند الساعة 03:51 فجر الإثنين بتوقيت مكة (12:51 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش) وسوف يفصل بينهما درجتان فقط.

الفرق بين المسافات

ظهور القمر الأحدب قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 366,00 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد مسافة 618,344,666 كيلومتر.

مشاهدة الاقتران

سيظهر القمر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وسيظهر المشتري كنقطة بيضاء ساطعة أكبر حجماً. وعند رصده من خلال المنظار أو التلسكوب الصغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

حركة الأجسام السماوية

خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها. ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

حركة القمر في دائرة البروج

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.