الأهلي يستهل مشواره في البطولة العربية للسلة بالفوز على دجلة العراقي

تمكن فريق كرة السلة الأول بالنادي الأهلي من الفوز على نظيره جامعة دجلة العراقي بنتيجة 92 - 77 ، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم.



وانطلقت المباراة في تمام الواحدة ظهرًا على صالة الريان، وشكلت أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، في ظل السعي نحو تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.

وعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني محاضرة للاعبين بفندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة ومراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

مواجهة الدور التمهيدي ..

واستهل مشواره في البطولة العربية للأندية، بتحقيق الفوز على نظيره فريق دجلة الجامعة العراقي، في أولى مباريات الفريقين بالدور التمهيدي للبطولة التي تستضيفها دولة قطر.

وظهر الأحمر بمستوى مميز للغاية، وحرص أوجستي بوش المدير الفني على تدوير مشاركة اللاعبين، في ظل حالة الإجهاد بعد المشاركة مؤخرًا في كأس العالم للأندية بسنغافورة، والتي احتل خلالها الفريق المركز الرابع بالبطولة.

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