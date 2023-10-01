إلهام شاهين: أنا ضد تقديم السيرة الذاتية للشعراوي ووالدي توفى غاضبًا عني

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن رفضها فكرة تقديم السيرة الذاتية للشيخ الشعراوي، مما سببت صدمه كبيرة وسط المشاهدين، أثناء استضافتها في برنامج كتاب الشهرة، والذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد".

الفنانة إلهام شاهين

أوضحت الفنانة إلهام شاهين أنها ترفض تقديم السيرة الذاتية للشيخ الشعراوي، كما أنها ترى أن بعض الشيوخ التي شاهدت فيديوهاتهم تحث على التقليل من المرأة، وأضافت: " أنا ضد تقديم سيرة ذاتية ليه لأني شوفت فيديوهات كانت صادمة وأنا ضد كل اللي جه فيها زي مثلًا رأيه في ضرب الأزواج وأنه مباح طالما الزوج شاف عورة الست، وإن الراجل اللي يتجوز ست مسيحية ميودهاش ولا يعيد عليها في عيدها".

وأضافت أن الشيخ الشعراوي كان يعارض فكرة علاج المريض قائلة: " قال عن المريض مش لازم تعالجوه علشان متأخروش لقائه بربه"، كما أنها رأت أن من المفترض تقديم السيرة الذاتية عن العلماء: "ليه نقدم سيرة ذاتيه ليه مفروض نقدمها عن العلماء".

وفاة والد إلهام شاهين غير راضي عنها

وفي سياق آخر، أوضحت الفنانة إلهام شاهين أن والدها توفى وهو لم يكن راضيًا عنها، حتى لحظة وفاته بسبب تعرضها للمشاكل خلال مسيرتها.

وأوضحت أنها عندما كانت تريد أن تطعمه خلال فترة مرضة عندما طلب منها الطبيب المعالج له ذلك وقام برمي الطبق في وجهها وهو ما أغضبها بشدة.

ولم تدرك إلهام شاهين أنه سيرحل بعد ذلك، فسيطر عليها العند، إذ استمرت في خلافها معه ولم تطلب منه أن يسامحها.