أنشطة الأرثوذكس بكنيسة القديسين في مصر الجديدة

تواصل كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمصر الجديدة، الثلاثاء، النشاطر الرعوي والفعاليات الروحية بدءًا من الساعة السابعة والنصف حتى العاشرة صباحًا.

يستهل خورس الشمامسة اللقاء الذي يتخلل اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، بحضور كهنة وأحبار الكنيسة والمصلين.

احتفلت الكنائس القبطية، أمس السبت، بختام عيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويرجع الباحثون صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

سخرت الملكة هيلانة جنودها للعثورعليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.