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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خالد جلال ناعيًا محمد فريد: صنع بأدائه المنفرد مكانة في قلوب جمهوره

الفنان الراحل محمد
الفنان الراحل محمد فريد

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان القدير محمد فريد، الذى رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد أن ترك بصمته المميزة فى العديد من الأعمال الفنية الناجحة.  

 

وقال المخرج خالد جلال، لقد فقدنا واحدا من الفنانين المميزين خاصة فى مجال الكوميديا، واستطاع أن يصنع بأدائه وأسلوبه المنفرد مكانة فى قلوب جمهوره، تغمد الله الفقيد برحمته وغفرانه، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

 

وقد تم تكريم الفنان محمد فريد، عقب إنتهاء إحدى ليالى العرض المسرحى "سينما مصر"، وأهدى له المخرج خالد جلال مخرج العرض، شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض، تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى" .

 

يشار إلى أنه من أشهر أعمال محمد فريد المسرحية " أبو على، عودة الشاطر حسن، أراجوز على لوز، حلم الوزير سعدون" وغيرها من الأعمال المسرحية، وأشهر أعماله التليفزيونية مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، غريب في المدينة، الشهد والدموع، محمود المصري"، وفى السينما من أشهر أعماله "حب في الزنزانة، الشيطانة التي أحبتني، البحث عن فضيحة، أحكي يا شهرزاد، الديلر".

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