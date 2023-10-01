وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع مدرسة السادات الثانوية العسكرية

حرص المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، على متابعة سير العمل في مدرسة السادات الثانوية العسكرية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه محمد عبد القادر من وزارة التربية والتعليم، ووصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.

خلال جولته في الفصول الدراسية، تأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وقدم التقدير لجهود المدرسة وتعاونهم الجاد والمثمر لتحسين العمل وتطويره، وظهورها بمظهر لائق ومشرف.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد، إلى دعمه المستمر والمتواصل للطلاب في جميع مراحل التعليم المختلفة، مؤكداً أننا جميعًا نسعى جاهدين لتقديم خدمة تعليمية متميزة لهم وتوفير بيئة مدرسية جاذبة ودعا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية لضمان تحسين جودة التعليم وتحقيق مصالح الطلاب.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، على أهمية دور المعلم في تشجيع وتحفيز الطلاب على الاستمرار في تعلمهم، وحثهم على الجد والاجتهاد في دراستهم، وذلك لتحقيق الأهداف المسطرة لهم وتحقيق التفوق الدراسي.

وحث وكيل التعليم، على توفير البيئة الملائمة لتعليم الطلاب، وضرورة تقديم الدعم الكامل لهم في جميع المجالات، بدءًا من المواد الدراسية ووصولًا إلى البرامج الإضافية والأنشطة الخاصة.

واختتم وكيل التعليم، زيارته بتوجيه شكره وتقديره للأسرة التعليمية في مدرسة السادات الثانوية العسكرية، وتأكيد حرصه على متابعة سير العمل في جميع المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، بغرض تقديم الدعم والمساندة اللازمة لتحسين جودة التعليم في المديرية.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يواصل جولاتة الميدانية ويتابع مدرسة السادات الثانوية العسكرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يواصل جولاتة الميدانية ويتابع مدرسة السادات الثانوية العسكرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يواصل جولاتة الميدانية ويتابع مدرسة السادات الثانوية العسكرية