مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد تستقبل طلابها الجدد

استقبلت مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد، طلابها الجدد وطلاب الصف الثاني في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024/2023.

وتعتبر هذه المدرسة واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة، حيث تهدف إلى تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التقنية اللازمة لمواكبة التقدم التكنولوجي المستمر.

وتولي مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية أهمية كبيرة لتطوير مهارات الطلاب غير العلمية، ولذلك، توفر مجموعة واسعة من الأنشطة اللاصفية التي تشمل الرياضة والفنون والمسرح والموسيقى، وتهدف هذه الأنشطة إلى تنمية الابتكار والقدرة على التعاون والقيادة لدى الطلاب، وتعزيز شخصياتهم بشكل شامل.

ويتميز العام الدراسي الجديد 2024/2023 بعدد من البرامج التعليمية المميزة التي تقدمها المدرسة. فهي تسعى إلى توفير تجربة تعليمية شاملة وتطبيقية للطلاب في مجالات مثل الشبكات والاتصالات، وتطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني. تهدف هذه البرامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل المتنامي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتعد مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد وجهة تعليمية رائدة تسعى إلى تطوير قادة المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. توفر المدرسة بيئة تعليمية ملهمة ومجهزة بأحدث التقنيات، وتقدم برامج تعليمية متخصصة تهدف إلى تنمية القدرات العقلية والتقنية للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المدرسة لتعزيز القدرات الشخصية والقيادية لدى الطلاب من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة اللاصفية.

اليوم.. مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية في الوادي الجديد تستقبل طلابها الجدد

اليوم.. مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية في الوادي الجديد تستقبل طلابها الجدد