خاص| طارق السيد يكشف أسباب الظهور المتواضع للزمالك

تحدث طارق السيد ، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، عن رأيه في لقاء الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، وذلك بعد تأهله بصعوبة لدور المجموعات، في فوز درامي على ستاد القاهرة مساء أمس السبت.

وصرح طارق السيد لـ بوابة الوفد: "في البداية أهم شيئ هو المكسب، ولكن ما زالت هناك بعد النقاط والمشاكل لدي أوسوريو غير مفهومة مثل التغييرات والتشكيل، وطريقة اللعب التي بدأ بها المباراة بالدفع بثنائي في خط الهجوم وهو ما ظهر عليهم بشكل سلبي وواضح ان اللاعبين لم يتدربوا عليها".

وأكم تصريحاته: " اصرار أسوريو علي التشكيل في الشوط الاول رغم تأخره غير مفهوم، حيث ان الخسارة تعني الخروج رسميًا، فما سبب التأخير في إجراء التغييرات".

ووجه طارق السيد نصيحة للكولومبي أوسوريو قائلا: " الفترة القادمة لا تحتمل التعثر وبالتالي لا بد من عدم تغيير أماكن اللاعبين والتشكيل".

وعن سؤاله علي ظهور اللاعبين بمستوي متواضع في الشوط الأول أجاب: "طريقة اللعب هي السبب، فهناك بعض اللاعبين لم نكن نعرف أماكنهم في الملعب امثال شيكابالا وزيزو وفتوح ولكن تغييرات أوسوريو في الشوط الثاني وتعديل طريقة اللعب وتألق أوباما هم كلمة السر في العودة".

وأردف تصريحاته: "الزمالك لا يمتلك لاعبين بشكل وافر وبالتالي ليس من المنطق أن يقوم أسوريو بتغيير أماكنهم بل عليه أن يقوم بتثبيت التشكيل حتي يتم دعم الفريق بصفقات".

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز بصعوبة على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف، وذلك بعدما تأخر في النتيجة بالشوط الأول ليكون قاب قوسين أو أدني من توديع البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين من دون رد في لقاء الذهاب.

في سياق متصل من المنتظر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.