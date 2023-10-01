محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، انتظام العملية التعليمية بمدارس الإسماعيلية بكافة المراكز والمدن.

وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور على المدارس صباح اليوم، وحضور طابور الصباح وتحية العَلم في أول يوم دراسي للعام الجديد.

وقدَّم محافظ الإسماعيلية، التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وبمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والمَولد النبوي الشريف مُتمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومطالبًا التلاميذ بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على أهمية الانتظام بالمدرسة والحضور، وممارسة الأنشطة المُتعددة، لما لها من دور هام في تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية المهارات في شتى المجالات، موجهًا بالاهتمام بغرس حُب الوطن في نفوس التلاميذ منذ الصغر، وإعداد جيلًا قادرًا على حماية مصلحة الوطن.

ووجه بشارة، مديرية التربية والتعليم وقياداتها التعليمية، بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء باستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط كافة مدارس المحافظة، والمتابعة اليومية في هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهولة ويُسر، علاوة على الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدراس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.