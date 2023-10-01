الأحد 01 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المنوفية تستقبل العام الدراسي بحادث انقلاب باص مدرسي.. صور

انقلاب باص مدرسي
انقلاب باص مدرسي بالمنوفية

 شهد طريق شنشور- اشمون بمحافظة المنوفية صباح اليوم حادث مأساوي وهو انقلاب باص مدرسي كان ينقل تلاميذ فى مراحل الكي جي والابتدائى إلى مدرسة خاصة باشمون، على الفور تم إبلاغ مركز شرطة اشمون. 

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فيما أفاد مصدر مسؤول أن مستشفي اشمون استقبلت 7 تلاميذ وسائق ومشرفة مصابين بإصابات مختلفة بين خفيفة ومتوسطة إثر تعرضهم لحادث تم وضعهم جميعا تحت الرعاية الصحية بالمستشفي.

 

حصلت جريدة الوفد على أسماء مصابي حادث إنقلاب إتوبيس مدرسة خاصة بالمنوفية إنقلب بداخل مصرف على طريق "شنشور_سمادون" والاسماء هي: نورا السيد 33 عام وتعمل مشرفة الباص، و محمود عبدالمنصف ثلاثة اعوام ونصف، شيماء صبحي و رهف محمد أربعة اعوام من قرية رملة الأنجب، و عبدالناصر محمد 4 اعوام من قرية مجيريا مصاب بجرح قطعي بالوجه اسماء مصابي حادث انقلاب باص مدرسي بالمنوفية.

كما استقبلت مستشفي اشمون إياد محمد 3 أعوام ونصف ويعاني من كدمات متفرقة بالجسد، وعبدالعظيم عطا 28 عام يعمل سائق من طليا ، و سجي محمد 9 سنوات كدمات وعصابات بالوجه، و كمال مصطفي 4 سنوات ونصف.

انقلاب باص مدرسي بالمنوفية
انقلاب باص مدرسي بالمنوفية

 تلقي اللواء عمرو عبدالرؤوف مدير أمن المنوفية ، إخطارًا من مأمور مركز أشمون يُفيد بإصابة عدد 7 أطفال بإصابات طفيفة إثر إنقلاب أتوبيس مدرسة خاصة على طريق "شنشور سمادون" بدائرة المركز، وتم نقل المصابين لمستشفي أشمون العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة ، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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