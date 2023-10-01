أمن أسيوط يكشف ملابسات سرقة أموال من داخل حقيبة أحد الأشخاص

كشف ضباط المباحث الجنائية بمديرية امن اسيوط ملابسات ما ورد بقسم شرطة ثان أسيوط التابع لمديرية أمن أسيوط من مدير إحدى شركات نقل الأموال الموجودة بدائرة القسم، والذي اكتشف فقدان حقيبة تحتوي على مبلغ مالي. “ غير محدد ” مبلغ مالي تم إرجاعه من أحد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك والمثبتة في أحد جدران الحوائط بدائرة القسم، وذلك بعد عودة مأمورية تزويد الصراف الآلي بالأموال، واتهم سائق سيارة نقل الأموال، الذي كان لديه معلومات جنائية - أسيوط، مقيم بدائرة القسم الأول

وبعد التفتيش تبين أن سائق سيارة نقل الأموال المذكورة هو الذي يقف وراء الحادثة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإهماله لزملائه (موظفي السيارة) أثناء قيامهم بتسليم الحقائب المالية إلى مقر الشركة وأنه احتفظ بالحقيبة المبلغ عن فقدها داخل السيارة، ثم توجه إلى القيام بالصيانة. في السيارة ومن ثم ذهب إلى منزله وأخفى الحقيبة.

كما تم توجيهه لتفتيش الحقيبة وتم اكتشاف أنها مقفلة بقفل الشركة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.