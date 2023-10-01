الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد العرض الخاص لفيلم "حسن المصري"

فيلم حسن المصرى
فيلم حسن المصرى

يقيم صناع فيلم "حسن المصرى" عرض خاص للعمل يوم الثلاثاء في إحدى سينمات أكتوبر وذلك بحضور أبطاله.

فيلم حسن المصرى

موعد اطلاق الاعلان الرسمي لفيلم حسن المصري

طرح مؤخرًا صناع فيلم حسن المصري الإعلان الرسمي للعمل، المقرر إطلاقه يوم الأربعاء 4 أكتوبر المقبل في دور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج.

واستعرض الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري مزيدًا من التفاصيل حول عالم الفيلم، حيث كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب إليه، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة.

ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.

txt

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" في آخر ليلة عرض

مواد متعلقة

جورج وسوف يطلق أحدث أغانيه "نجم عالي"

نور النبوي يفاجئ جمهوره بأول إعلان تشويقي لـ "الحريفة"

أصالة تتصدر تريند يوتيوب بـ"لحقت نفسي".. مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

رامى صبرى يعلق على مشاركته باحتفالات مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر

وداعاً "مايكل جامبون".. أبرز أساطير فيلم هاري بوتر عن عمر 82 عاما

فى ذكرى رحيل الفتى الشقى.. محطات بحياة أحمد رمزى

فيلم فوى فوى فوى.. حصيلة الإيرادات بشباك التذاكر مساء أمس

موعد حفل أحمد على الحجار بساقية الصاوى
الجريدة الورقية