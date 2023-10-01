محافظ الوادي الجديد .. 486 مدرسة تستقبل 70 ألف طالب وطالبة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انطلاق الدراسة بجميع مدارس المحافظة في أول أيام العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، حيث استقبلت ٤٨٦ مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس نحو 70 ألف طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفنى.

من جانبه قال المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى تجهيز كافة المدارس لاستقبال الطلاب فضلا عن توفير عدد من الأجنحة الملحقة ببعض المدارس لاستيعاب الكثافات. مشيرا إلى المتابعة المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة .

وأشار الزملوط إلى أن المحافظة قامت بتوفير جميع الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب والتلاميذ، وضمان استكمال العملية التعليمية بأفضل مستوى ممكن. كما أعلن أنه تم العمل على تطوير بنية التعليم وتحسين جودة التعليم في المحافظة من خلال إعداد خطة شاملة تضم مشروعات في مختلف المجالات التعليمية، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة وتجهيزها بالمعدات واللوازم اللازمة لتحسين وتطوير عملية التعليم. واختتم الزملوط حديثه بتأكيد أهمية العمل الجماعي بين أولياء الأمور والمعلمين والإداريين لتحقيق أفضل النتائج في التعليم.

وقد تمّ الاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس، حيث تم تأمين البنية التحتية اللازمة وتجهيز الفصول الدراسية بكافة المستلزمات. كما تم تدريب وتأهيل الهيئة التدريسية على أحدث الأساليب التعليمية والتقنيات الحديثة.

وقد أكد اللواء الزملوط أهمية العمل الجماعي بين جميع أطراف العملية التعليمية؛ الطلاب وأولياء الأمور والهيئة التعليمية والإدارية. فالتعاون بينهم يسهم في تحقيق النجاح والتفوق في المجال الدراسي.

وأكد المحافظ على أهمية أخذ الاحتياطات واتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع في ظل جائحة كوفيد-19. حيث تم توفير المعقمات وتعزيز التهوية في المدارس، وضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأثنى اللواء الزملوط على جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير مناهج التعليم وتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات وتحسين جودة العملية التعليمية. مؤكداً على التزام المحافظة بالارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق التطور والتقدم في المجال التعليمي.

وختم اللواء الزملوط كلمته بتمنياته للطلاب والطالبات بعام دراسي مليء بالتحصيل والإبداع، وأن يكونوا قادرين على مواجهة التحديات بثقة ونجاح. كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل التعليم في الوادي الجديد وتطوره المستمر في السنوات القادمة.

محافظ الوادي الجديد .. 486 مدرسة تستقبل 70 ألف طالب وطالبة