الأهلي وبيراميدز وجهًا لوجه بأفريقيا .. سيناريو محتمل

الأهلي وبيراميدز في مجموعة واحدة بدوري الأبطال الأفريقي .. سيناريو من المحتمل حدوثه بقرعة دوري أبطال أفريقيا ، بعد أن حسم الثنائي تأهلهما إلى دور المجموعات بالبطولة القارية.





وتأهل الأهلي على حساب نظيره سان جورج الأثيوبي بالفوز ذهابًا بثلاثية من دون رد وإيابًا برباعية نظيفة في دور الـ 32 ، بينما جاء تأهل بيراميدز على حساب الجيش الرواندي بالفوز بسداسية لهدف إيابًا بعد أن تعادلا سلبيًا ذهابًا.

ووفقًا لقواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاصة بالتصنيف ، من المنتظر تواجد الأهلي بالتصنيف الأول ، بينما يأتي بيراميدز في التصنيف الثاني.

الأندية المتأهلة لدور الـ 16 ..

"الأهلي ، بيراميدز، جوانينج جالاكسي البوتسواني ، مازيمبي الكونغولي ، بترو أتلتيكو الأنجولي ، الترجي التونسي، ميدياما الغاني ، ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ، يانج أفريكانز التنزاني ، النجم الساحلي التونسي ، الوداد المغربي".

ويتبقى لاكتمال عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات خمس أندية ، من المنتظر أن يحسموا تأهلهم خلال مواجهات دور الـ 32 اليوم الأحد وغدًا.



ومن المنتظر أن تشهد فعاليات قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا تواجد 16 فريقًا، يتم تقسيمهم على أربع مجموعات ، ولا توجد قاعدة داخل اللوائح المنظمة للبطولة من “كاف” تقضي بعد تواجد ناديين من نفس البلد في مجموعة واحدة.

الأهلي في الدوري ..

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس السبت من دون راحة، عقب مواجهة فريق سان جورج الإثيوبي أول أمس الجمعة في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوزه برباعية نظيفة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على عقد محاضرة للاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بلقاء الأمس.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الجمعة أمام سانت جورج الإثيوبي مرانًا استشفائيًّا وتدريبًا خفيفًا للتخلص من الإجهاد.

بينما أدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.