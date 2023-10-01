الجامعة العربية تُدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

أدان جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا صباح اليوم، والذي استهدف مقر وزارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي أن هذا العمل الإرهابي، أياً كانت الجهة التي تقف وراءه، مدانٌ ومرفوض، مُضيفاً أن الكثير من الدول العربية واجهت، ولا تزال، أنشطة إرهابية لزعزعة الاستقرار، وأن الإرهاب يفشل في تحقيق أهدافه دوماً، وهو مرفوض في كل مكان ولا ينبغي التسامح معه أو اعطاؤه الذرائع والحجج.

وأعرب رشدي عن التضامن مع تركيا في مواجهة أي جماعة تتخذ من الإرهاب منهجاً للعمل أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لوزارة الداخلية التركة في أنقرة

وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، في العاصمة أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة .

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد تضامن المملكة مع الجمهورية التركية الشقيقة، ورفضها واستنكارها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين