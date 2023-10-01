الأنبا أرسانيوس يترأس اجتماع الأقباط بإيبارشية الوادي الجديد

يترأس نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، فعاليات الاجتماع العام بمقر المطرانية كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

ويتخلل اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام.

احتفلت مطرانية الاقباط الوادي الجديد، أمس السبت، بآخر فعاليات عيد الصليب والتي استهلت الخميس الماضي، وأقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويعود السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

ويروي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.