اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر للمستجدين

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني اليوم الأحد للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر وحتى 30 من أكتوبر الجاري 2023م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على بدء المرحلة الثانية للتقديم للمدن الجامعية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تختص بالطلاب والطالبات الجدد في العام الدراسي الجديد2024/ 2023م بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم "بحري - قبلي".

كما أوضح أنه خلال تلك الفترة فإن التقديم متاح أمام الطلاب والطالبات القدامى والذين تخلفوا ولم يتمكنوا من التقديم خلال المرحلة الأولى، وشدد فضيلته على ضرورة كتابة البيانات صحيحة وخالية من الأخطاء، لافتا إلى أن أي طالب يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة يسقط حقه في القبول في المدينة الجامعية، ويعرض نفسه للمسائلة القانونية إذا ثبت عدم صحة البيانات التي قام الطالب بتسجيلها، لافتا إلى أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط اضغط هنا

يعد فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر فرصة مهمة للطلاب الراغبين في متابعة تعليمهم في هذه الجامعة الرائدة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجامعة في توفير بيئة تعليمية جيدة ومريحة للطلاب.

ومن الملفت للانتباه أن فتح باب التسجيل الإلكتروني يستمر حتى 30 من أكتوبر 2023م، مما يتيح للطلاب فرصة كبيرة للتقدم بطلباتهم وضمان الحصول على مكان في المدينة الجامعية. يعتبر هذا الإجراء استجابة إيجابية لاحتياجات الطلاب وتسهيل عملية التسجيل بالنسبة لهم.

وتعتبر مدن الجامعة بالأزهر واحدة من أهم البيئات الجامعية في مصر، حيث توفر العديد من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات الطلاب بشكل شامل. تتميز هذه المدن بتواجد مجموعة متنوعة من الغرف السكنية ذات الجودة العالية والمجهزة بكافة المرافق الضرورية، بالإضافة إلى مرافق أخرى مثل المكتبات والمساجد والنوادي الرياضية.

من الجدير بالذكر أن جامعة الأزهر تعتبر أحد أقدم وأهم الجامعات في العالم العربي، حيث تأسست في القاهرة في العام 970م. تضم الجامعة العديد من الكليات والمعاهد العلمية المتخصصة في مختلف التخصصات الأكاديمية.

وفتح باب التسجيل الإلكتروني يشكل فرصة مثالية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والذين يسعون للالتحاق بجامعة الأزهر. يجب على الطلاب الراغبين في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة وملء استمارة التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة.

باختيار الالتحاق بمدن الجامعة بالأزهر، يمكن للطلاب الاستفادة من تجربة تعليمية مميزة ومجتمع جامعي حافل بالنشاطات الثقافية والاجتماعية. تعد جامعة الأزهر مكانًا رائعًا للحصول على تعليم متميز وتطوير المهارات الأكاديمية والشخصية.