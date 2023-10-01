الاستعلام عن مخالفات المرور.. يبحث الكثير من مالكي المركبات عن اسرع طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية وعن كيفية تقديم التظلمات عليها من خلال الهاتف المحمول باستخدام لوحات السيارة في دقائق قليلة، بالإضافة إلى دفع مخالفات المرور 2023 إلكترونيا.

وفي السطور التالية تقدم " بوابة الوفد " أسرع استعلام عن المخالفات المرورية باستخدام لوحات السيارة وكيفية تقديم التظلمات الكترويًا دون الحاجة إلى الذهاب لوحدات المرور.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات المروية بشكل سريع ويسير يأتي عن طريق الدخول على موقع النيابة العامة عن طريق الرابط التالي :

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

النقر على أيقونة خدمات نيابات المرور.

النقر على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاختيار بين مخالفات رُخَص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.

كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

الدخول على الاستفسار عن قيم مخالفات السيارة، وسظهر لك قيمة المخالفة، ويمكنك سدادها إلكترونيا.

كيفية تقديم تظلم على مخالفات المرور

الدخول على تظلمات مخالفات المرور من نفس الموقع السابق ذكره .

اختيار نوع المخالفة رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

تسجيل الرقم القومي والبيانات المطلوبة.

إذا كان التظلم على مخالفات رخص القيادة، ثم بتسيجل أرقام اللوحة وحروفها.

في حالة تقديم التظلم على مخالفات رخصة المركبة، اضغط على أيقونة إجمال المخالفات.

ستظهر لك المخالفات الموقعة على رخصتك، حدد نوع المخالفة المرغوب تقديم التظلم عليها ثم اضغط على (تظلم) .

النقر على مواقع على شروط الخدمة الظاهرة في النافذة الجديدة.

تسجيل البيانات المطلوبة واضغط إرسال.

الاحتفاظ بصورة الإيصال الخاص بالتظلم ورقم الطلب للمتابعة على النتيجة.