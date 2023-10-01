ناشئو الأهلي بالعلامة الكاملة بعد المواجهات الأربعة الأولى بدوري الجمهورية

حقق فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد عام 2008 ، العلامة الكاملة في مشوار مواجهاته بدوري الجمهورية حتى الآن عقب الفوز في ٤ مباريات أمام كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، وعلى المصري ٣ - ١.





وتمكن لاعبو الأحمر من تسجيل ٢١ هدفًا بينما تلقت شباكهم ٤ أهداف في مرماه.

كان فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأحمر مواليد ٢٠٠٨ ، قد تمكن على المصري بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس السبت بالسويس، لحساب منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

وبالرغم من افتتاح فريق المصري التسجيل ، إلا أن لاعبو الأحمر نجحوا خلال الشوط الثاني في تحويل التأخر للفوز بثلاثة أهداف جاءت عبر كل من عمر هشهش ومهند الشامي من ركلة جزاء والبديل ياسين ياسر، لينتهي اللقاء بالفوز ٣ - ١.

وبدأ فريق الأهلي ٢٠٠٨ المباراة بتشكيل تواجد فيه كلًّا من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: حمزة الدجوي - عمر هشهش - حسن مصطفى - مهند الشامي.

وسط الملعب: عمر العدوي - بلال عطية - صالح موسي - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكر

تشكيل الجهاز الفني لناشئي الأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.



لمزيد من أخبار الرياضة عبر قناة الوفد عبر الواتساب.. اضغط هنا