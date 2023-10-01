تعليم أسيوط تعقد لقاءً لعرض المهارات الحياتية

عقد عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماعا مع أعضاء مؤسسة تمكين للتعريف ببرنامج المهارات الحياتية لطلاب المرحلة الثانوية.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم نائب مدير المديرية، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية، وعائشة عبد الله مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ومصطفى بركات رئيس مؤسسة تمكين أسيوط، مدراء من سبعة أقسام تعليمية ومسؤولي المشاركة المجتمعية وفريق تدريب برنامج المهارات الحياتية.

نظمت مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومؤسسة تمكين بأسيوط لقاءً تعريفيًا لبرنامج “المهارات الحياتية” لتنمية قدرات الشباب بالمرحلة الإعدادية في العام الدراسي 2023/2024، والذي يهدف إلى المساهمة في بناء قدرات الشباب في المرحلة الإعدادية. الشخصية. لـ 1000 طالب من الجنسين من خلال إكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية، في 20 مدرسة بالمرحلة الإعدادية في 7 مديريات تعليمية بمحافظة أسيوط خلال العام الدراسي 2023/2024، وتعمل فكرة البرنامج على دعم القطاع التعليمي عملية في مجال تنمية قدرات ومهارات الطلاب في المرحلة الإعدادية. يتضمن البرنامج مجموعة من الأهداف الفرعية: توعية الطلبة بالقيم الإنسانية والشخصية الإيجابية وكيف تشكل القيم سلوك الأفراد، وإكساب الطلبة مهارات التخطيط للمستقبل، إكساب الطلبة مهارات التفكير وحل المشكلات، زيادة وعي 20 طفلا. مسؤولي وقادة المدرسة حول أهمية وتأثير الأنشطة اللامنهجية على الطلاب، وتعليم 20 من مسؤولي وقادة المدرسة كيفية تصميم وإدارة الأنشطة اللامنهجية.

كما تتضمن مجموعة من المهارات الأساسية للمرحلة الثانية (القيم الإنسانية الإيجابية، ومهارات التخطيط المستقبلي، ومهارات التفكير وحل المشكلات). وينفذ البرنامج في 20 مدرسة بـ 7 أقسام تعليمية: أبو تيج، ساحل سليم، أسيوط، الفتح، منفلوط، القوصية، ديروط. أما شركاء البرنامج فهم وزارة التربية ومديرية التربية والتعليم. في أسيوط ومؤسسة الشباب للتنمية والتمكين بمشاركة (تمكين). وتعتمد الأنشطة الرئيسية للمرحلة الأولى على تشكيل فريق تدريبي للبرنامج، واختيار الـ 20 مدرسة المستهدفة بالبرنامج، وتحديد مسؤول البرنامج في كل مدرسة، وتدريب مجموعة أو مجموعتين في كل مدرسة ويبلغ عدد كل مجموعة 50 طالباً، ووضع خطة تنفيذية شهرية لكل قسم تعليمي. تنفيذ الجلسات الإرشادية من خلال مدربي البرنامج تحت إشراف مسؤول قسم المشاركة المجتمعية في كل إدارة، بمعدل 1-2 جلسة في كل مرة. شهر بمجموع 5 دورات في كل فصل دراسي لكل مدرسة، ومتابعة وتقييم البرنامج في المدارس من إدارة وإشراف، وتكريم للمشاركين في البرنامج والمدارس والإدارات التعليمية والمدربين.

تعليم أسيوط تعقد لقاءً لعرض المهارات الحياتية