تعليم الوادى الجديد يهنئ الطالب مينا أشرف بجائزة "عمّار الشريعي للإبداع الموسيقي"

قدم المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد التهنئة للطالب مينا أشرف ابن محافظة الوادي الجديد بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات بالخارجة وأصغر عازف بدار الأوبرا المصرية لحصاد المركز الأول بجائزة "عمّار الشريعي للإبداع الموسيقي" ضمن مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني وملتقى أولادنا الدولي ، ممثّلًا لجمهورية مصر العربية بمشاركة ٤٢ دولة، و الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

تحظى تلك البادرة من قِبَل المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد بالاهتمام والتقدير، حيث إنها تعكس الاهتمام والدعم الذي يوليه نظام التعليم للطلاب المتميزين في مختلف المجالات. إن تفوق الطالب مينا أشرف في مجال الموسيقى وفوزه بالمركز الأول في جائزة "عمّار الشريعي للإبداع الموسيقي" يعد إنجازًا كبيرًا ومبهرًا.

ومن جانبه، عبّر مينا عن سعادته وفخره بتمثيل جمهورية مصر العربية في هذا المهرجان المرموق الذي جمع مشاركين من 42 دولة حول العالم. واعتبر هذا الفوز فرصة له للتعبير عن موهبته الموسيقية وإظهار قدراته أمام الجمهور العالمي.

إن مثل هذه النجاحات هي دليل على إمكانية الطلاب الشباب للتفوق وتحقيق الإبداع في مجالاتهم المختلفة. وتعتبر هذه البادرة المباركة فرصة لتشجيع الطلاب وتقديم المزيد من الدعم والتشجيع لهم لمواصلة تطوير مهاراتهم وتقديم أفضل ما لديهم.

على هذا الأساس، فإننا نتمنى للطالب مينا أشرف مستقبلاً مميزًا وناجحًا في مجال الموسيقى ونحن واثقون بأنه سيستمر في تحقيق المزيد من الإبداعات والانتصارات في مجاله الموسيقي. ومع هذه الأمنيات الطيبة، ندعو لجميع الطلاب المبدعين بمواصلة العمل الجاد والاجتهاد لتحقيق أحلامهم ومساهمة فعّالة في مجتمعهم وإثراء الثقافة الموسيقية.