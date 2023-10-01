أول يوم دراسي.. عروض فنية في استقبال طلاب أسيوط

انظمت العملية التعليمية بجميع مدارس أسيوط لاستقبال الطلاب صباح الأحد، فيما حرص العديد من أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم إلى المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

ونظمت المدارس فعاليات وعروض بهيجة بالتنانير والعرائس في بداية التجمع الصباحي وفي الإذاعة المدرسية أنشدت الطالبات النشيد الوطني وحيت العلم، وألقت الإذاعة المدرسية كلمة انتصار أكتوبر حسب التعليمات. من وزارة التربية والتعليم.

وذلك بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بالقيام بالمراقبة المستمرة وتكثيف الجولات الميدانية لمراقبة انتظام العملية التعليمية بالمدارس وتلبية كافة احتياجاتهم للتأكد من انتظام العملية التعليمية. الدراسية وتوفير مناخ آمن ومستقر للطلبة والمعلمين، وتفعيل الدور الرقابي الميداني في الإدارات التربوية لصالح الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، مع تكثيف حملات المناصرة. خلو الشوارع والميادين والنقل البري. البائعين إلى الأسواق المخصصة لهم.

اول يوم دراسة .. عروض فنية في استقبال طلاب اسيوط

اول يوم دراسة .. عروض فنية في استقبال طلاب اسيوط

اول يوم دراسة .. عروض فنية في استقبال طلاب اسيوط

اول يوم دراسة .. عروض فنية في استقبال طلاب اسيوط

اول يوم دراسة .. عروض فنية في استقبال طلاب اسيوط