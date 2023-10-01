الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط عدد من العناصر الإجرامية لإتجارهم في المخدرات

حملة أمنية
حملة أمنية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (مطروح - الدقهلية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (الضبعة - جمصة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ،قدرن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,425,000) جنيه تقريباً.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :

مديرية أمن مطروح ، ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 23,500 كيلو جرام – سيارتين).

▪️ مديرية أمن الدقهلية
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة جمصة.. وبحوزته (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,425,000) جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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