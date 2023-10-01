ضبط عدد من العناصر الإجرامية لإتجارهم في المخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (مطروح - الدقهلية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (الضبعة - جمصة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ،قدرن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,425,000) جنيه تقريباً.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :

مديرية أمن مطروح ، ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 23,500 كيلو جرام – سيارتين).

▪️ مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة جمصة.. وبحوزته (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,425,000) جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.