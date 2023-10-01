النائب زكي عباس: كلمة السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن اتسمت بالصراحة والشجاعة

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن اتسمت بالصراحة والشجاعة لتوضيح كافة الحقائق والانجازات في كافة أنحاء الجمهورية أمام الشعب المصري.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت عن رؤية شاملة لمستقبل مصر لتحقيق التنمية المستدامة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن خطاب الرئيس السيسي هو الأقوى على الإطلاق مما يمثل رسالة دولية عالمية بشكل جاد وأننا أمام رئيس يحترم الشعب ويكن له الاحترام والجميل.

وتابع النائب زكي عباس، أن كلمة الرئيس السيسي حملت عدة رسائل أبرزها أنها تكشف عن رؤية واضحة ومتطورة للمستقبل كقائد قوي وحاسم يسعى لتحقيق التنمية والتقدم لمصر من خلال العمل الجماعي والتعاون الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن مستقبل مصر يعتمد على الشباب وضرورة إعدادهم وتمكينهم للمشاركة الفعالة في بناء الوطن.

وأضاف النائب زكي عباس، أن القيادة السياسية تسعى إلى جعل مصر أكثر تنافسية على المستوى العالمي وأهمية تحقيق التوازن بين الحريات والمسؤوليات لضمان تطور التكنولوجيا في مصر علاوة على تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل.