عميد طب الأزهر بأسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لقسم الباطنة

افتتح الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب الأطفال ورئيس مجلس إدارة مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط وقائع المؤتمر الثالث لقسم الباطنة بكلية طب الأطفال بأسيوط، بعنوان “التعامل الأمثل مع المريض مع تغير الصورة النمطية للامراض” والذي انعقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة الغردقة بمشاركة كليات الطب من الجامعات المصرية والعديد من الأطباء المتخصصين والأساتذة من مختلف المستشفيات والإدارات الصحية بأسيوط، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبده شتات عميد الجامعة السابق، والدكتور هيثم عبد العظيم رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العظيم. مالك نائب رئيس جامعة الصعيد، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية.

بدأت وقائع المؤتمر بالنشيد الجمهوري والقرآن الكريم، وكلمة للدكتور وائل بكر مقرر ومقدم المؤتمر رحب فيها بالحضور في ظل سعي الدولة للنهوض بالقطاع الطبي والعلمي .

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث ما توصل إليه المجتمع الطبي في مجال أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري والغدة الدرقية وطرق الوقاية من هذه الأمراض وأحدث الأدوية.

ورحب الدكتور هيثم عبد العظيم رئيس القسم ورئيس المؤتمر بالحضور المشاركين من المستشفيات الجامعية والشرطة والعسكرية والصحية، مؤكدا على أهمية التعاون بين الأقسام في عقد المؤتمرات وورش العمل العملية لتقديم علاجات علاجية متميزة. الخدمات بجهود الجميع، ومعالجة كل ما هو جديد في مجال الأمراض الباطنية والدعم العلمي للأطباء الشباب. .

ومن جانبه أشاد الدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية بالكوادر البشرية المتميزة بجامعة الأزهر في مختلف التخصصات الطبية والذين يمثلون قوة بشرية كبيرة لخدمة القطاع الطبي داخل الجامعة وخارجها.

ووجه الشكر للدكتور مصطفى عبده شتات العميد الأسبق على جهوده المميزة في خدمة الجامعة خلال فترة عمله عميدا للجامعة، وأشاد بدور الفرق الطبية بكافة كوادرها وتخصصاتها وجودتها طوال السنوات. السنوات السابقة.

وأشار شعلان إلى النهضة العلمية التي يشهدها المستشفى بجميع أقسامه حيث عقدت الجامعة مؤخرا العديد من المؤتمرات العلمية في معظم أقسام الجامعة مما أسفر عن مجموعة من التوصيات التي من شأنها تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى وتثري الأطباء معلومات جديدة في المجال الطبي وكذلك التعاون. التعاون المثمر والفعال مع وزارة الصحة والتأمين الصحي والمؤسسات الطبية المختلفة لرعاية المرضى.

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، والدكتور أشرف الكبير نائب رئيس المؤتمر، والدكتور وليد صابر عبد الناصر المنسق العام للمؤتمر، ولفيف من الأساتذة. من كليات الطب بالجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الشرطة وفي نهاية حفل الختام كرم رئيس القسم درع المؤتمر لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي

عميد طب الأزهر بأسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لثقسم الباطنة

عميد طب الأزهر بأسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لثقسم الباطنة

عميد طب الأزهر بأسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لثقسم الباطنة

عميد طب الأزهر بأسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لثقسم الباطنة

عميد طب الأزهر بأسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لثقسم الباطنة