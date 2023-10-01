رياضة الشرقية تهنئى لاعبي المشروع القومي للموهبة الحاصلين على الميداليات فى بطولة الجمهورية

نظم الاتحاد المصرى لألعاب القوى بطولة الجمهورية للمراحل السنية ٢٠١٠/٢٠١١ والتى أقيمت فى مدينة نصر بالقاهرة يومى ٢٩ _ ٣٠ /٩ /٢٠٢٣ بمشاركة لاعبي محافظة الشرقية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى مركز العاب القوى مرحلة الناشئين وأكثر من ٥٠ هيئة رياضية.

وشارك لاعبوا المشروع القومى بالشرقية فى البطولة بعدد ٧ لاعبين، وقدموا أداء متميز، وحصل اللاعب عمر محمود عبدالعظيم على المركز الاول والميدالية الذهبية فى مسابقة المركب، كما حصل اللاعب على المركز الثانى والميدالية الفضية فى مسابقة ٥٠ م عدو، واللاعب يوسف أحمد رضا على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقة ١٠٠ م عدو، واللاعب أدهم هانى على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقة المركب، واللاعب عبدالهادى باسم على المركز الأول والميدالية الذهبية فى مسابقة المركب ومسابقة ٤ × ٥٠ م، واللاعب يوسف صبحى المركز الثانى والميدالية الفضية فى مسابقة كرة الهوكى، واللاعب أدهم هانى المركز الثانى والميدالية الفضية فى مسابقة ٥٠ م حواجز ، واللاعب يوسف أحمد المركز الثالث والميدالية البرونزيه فى مسابقة ١٠٠٠ م .

وتقدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالتهنئة للكابتن محمد صلاح، وللاعبي المركز بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى الفائزين فى البطولة، متمنيا دوام النجاح والتوفيق وتحقيق العديد من المراكز المتقدمة خلال الفترة القادمة .