الأهلي وبيراميدز.. تعرف على الأندية المتأهلة لدور الـ16 بـ دوري أبطال إفريقيا

نجح الثنائي المصري الأهلي وبيراميدز في التأهل لدور المجموعات "دور الـ 16" من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024، بعدما حقق الفوز في دور الـ 32 من البطولة.

واستطاع 11 فريق حسم التأهل لدور المجموعات خلال الشامبيونزليج الإفريقي، حيث يتبقى 5 مقاعد، والتي يتنافس عليها 10 فرق سيُحسم موقفهم خلال اليوم الأحد والإثنين.

نتائج الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سانت جورج الإثيوبي بنتيجة 3/0 في مباراة الذهاب، والتي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي، بينما عاد لتحقيق الفوز على نفس الفريق في مواجهة العودة والتي أقيمت بالقاهرة بنتيجة 4/0، ليُصبح إجمالي فوز المارد الأحمر 7/0.

فيما انتهت مباراة الذهاب بدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الرواندي وبيراميدز بالتعادل السلبي 0/0، لينجح السماوي في الفوز في مباراة العودة بنتيجة كبيرة 6/1.

الأندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وحجز 11 فريق تذكرة التأهل لدور المجموعات، وهما:"بيراميدز والأهلي، والنجم الساحلي والترجي التونسي، والوداد المغربي وجوانينج جالاكسي البتسواني، ومازيمبي الكونغولي وبيترو أتلتيكو، وصن داونز الجنوب إفريقي ويانج أفريكانز وميدياما الغاني.

ومن المقرر أن يحسم الـ 10 أندية المتنافسة الخمس مقاعد المتبقية في دور المجمواعات، والتي ستنطلق مباراتهم اليوم وغدًا.

الأندية الأكثر حصولًا على اللقب

ويعد الأهلي أكثر الأندية حصولًا على لقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي في الوصافة بـ 5 ألقاب، بينما الترجي ثالث الترتيب بـ 4 مرات، والوداد المغربي رابعًا بـ 3 مرات.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر قناة الوفد عبر الواتساب.. اضغط هنا