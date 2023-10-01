سامي الشيشيني لـ الوفد: تأهل الزمالك "معجزة" وأسوريو مخطئ

تحدث سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، عن رأيه في لقاء الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، وذلك بعد تأهله بصعوبة لدور المجموعات في فوز درامي علي ستاد القاهرة مساء أمس السبت.

وتحدث سامي الشيشيني لـ "الوفد" وقال: المباراة كانت صعبة جدا علي الفريق والتأهل أشبه بـ "المعجزة".

وأكمل" لاعبو الزمالك تألقو بشكل غير عادي، فليس من السهل أن تتأخر في النتيجة بالشوط الأول، ومتأخر في مباراة الذهاب بهدفين ثم تعود في الشوط الثاني وتسجل أربع أهداف وتحسم التأهل".

وتابع الشيشيني : " تألق زيزو ومصطفي شلبي، وتغيير أوباما الرائع وتواجد الجماهير، من أكثر العوامل التي أدت لعودة الزمالك للقاء".

وأكمل تصريحاته: " من أسباب تأخرنا في النتيجة بالشوط الأول هو الهجوم المكثف الذي قام به أوسوريو وعدم التأمين الدفاعي، بجانب التمركز الغير جيد للاعبين مما أدي لإستقبال الفريق هدف أرتا سولار الوحيد".

وعند سؤاله عن رأيه في أوسوريو أجاب الشيشيني :" هناك مشكلة كبيرة في أوسوريو يتفق فيها الجماهير والمحللين وهي تشكيلاته الغير مفهومة وتغيير أماكن اللاعبين وطريقة اللعب".

وأختتم تصريحاته " أوسوريو لديه لاعبين مميزين ولو قام بتثبيت التشكيل وكل لاعب في مركزه سيحصد منهم أفضل ما يكون، لكنه دائما يصر علي البداية الخاطئة ثم يتدخل وهذا الأمر لن يساعده في كل مرة".

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز بصعوبة على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف، وذلك بعدما تأخر في النتيجة بالشوط الأول ليكون قاب قوسين أو أدني من توديع البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.

في سياق متصل من المنتظر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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