الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن صرف معاشات أكتوبر

معاشات أكتوبر
معاشات أكتوبر

معاشات أكتوبر.. يبحث العديد من أصحاب المعاشات عبر محرك البحث "جوجل"، عن أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر الجاري بالتزامن مع بدء الشهر الجديد بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي.

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قرار قضائى جديد لعلاوات أصحاب المعاشات

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موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

زترصد"بوابة الوفد"، خلال التقريرالتالي أماكن صرف معاشات أكتوبر: 

ومن المقرر أن تُصرف معاشات أكتوبر اعتبارًا من اليوم الأحد وتستمر حتى 6 أكتوبر، بحسب الفئات المجتمعية في الأماكن التي حددتها التامينات الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات أكتوبر 

ويمكن صرف معاشات أكتوبر من خلال الاتي:

المنافذ البريدية في كافة المحافظات

ماكينات الصراف الآلي 

فروع بنك ناصر الاجتماعي

خطوات الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الدخول على الموقع الالكتروني من خلال الرابط 

 https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

اختيار كلمة صاحب معاش

اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية

إدخال الرقم القومي

تصفح كافة البيانات كاملة 

ويتم صرف المعاشات كالاتي: 

الفئة الأولى: بداية من 1000 جنيه يومي 1 و2 أكتوبر 

الفئة الثانية: بداية من 2000 جنيه يومي 3 و4 أكتوبر

الفئة الثالثة: بداية من 3000 جنيه يومي 5 و6 أكتوبر 

توجيهات الرئيس السيسي 

ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن  زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات لتبلغ 600 جنيه شهريًا بدلًا من 300 جنيه، بتكلفة سنوية يبلغ قدرها 32 مليار جنيه.

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