تتزايد معدلات البحث من قبل الكثيرين من أصحاب المعاشات وكبار السن عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بعد الزيادة الاستثنائية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مجموعة القرارات التي أصدرها أثناء زيارته لمحافظة بني سويف.

وجاء قرار الرئيس بمضاعفة المنحة الاستثنائية التي يستفيد منها 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه.

ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر بدءا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر لتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، لـ11 مليون مستفيد.

ولكن يتردد سؤال للمواطنين من حين للآخر عن هل سيتم تطبيق هذه الزيادة من معاش شهر أكتوبر؟

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

وردا على هذه السؤال، أوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قائلًا: "معاش شهر أكتوبر هنصرفه من يوم 1 أكتوبر، مجلس النواب هيبدأ انعقاده في الأول من أكتوبر لكن هيكون القانون لسة مصدرش، هينزل المعاش في شهر أكتوبر على الوضع الحالي، وفي شهر نوفمبر هينزل الزيادة بتاعت شهر 10 و11 في أول نوفمبر بأثر رجعي، كل صاحب معاش هيلاقي عنده 600 جنيه زيادة يوم 1 نوفمبر".

طرق صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من خلال عدة طرق وهى كالآتي:

ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

منافذ شركات فوري.