التروسيكل يتصدر مشهد أول يوم دراسي بقرى بني سويف

تصدرت مركبات الـ«توك توك» و «التروسيكل» المشهد في أول أيام الإنتظام الكامل للعام الدرسي الجديد بقرى محافظة بني سويف، حيث حرص اولياء الأمور على الاتفاق مع السائقين لتوصيل ابنائهم للمدارس التي تبعد عن محال اقامتهم.

وأنتظمت الدراسة بكامل طاقتها في أكثر من 1300 مدرسة بمحافظة بني سويف، حيث أستقبلت المدارس ما يزيد عن 845 ألف طالباً وطالبة في مختلف مراحل التعليم بواقع 504 ألف و495 تلميذا في 695 مدرسة ابتدائي، و 206 ألف و612 في 453 مدرسة إعدادي، و50 ألف في 91 مدرسة ثانوي عام، و51ألف و507طالباً في 32 مدرسة للصناعي، و12 ألف في 6 مدارس زراعي، و23ألف و157 طالباُ في17 مدرسة للتجاري.

وتابع محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف سير العملية التعليمية في أول يوم الانتظام الكامل للدراسة، وشدد على تنفيذ خطة المتابعة الميدانية على المدارس، من خلال فرق المتابعة والموجهين بالإدارات التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها إلى جانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية من خلال تسيير الأوتوبيس الطائر الذي يجوب كافة إدارات التعليم للمرور على المدارس بمشاركة أعضاء المتابعة وموجهي المواد والتوجيه المالي والإداري لمتابعة المدارس من كافة النواحي الفنية والإدارية وتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه الدراسة.

حيث تفقد وكيل الوزارة بعض المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف، وشارك الطلاب فرحتهم باستقبال العام الدراسي الجديد والاحتفال بحلول الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة وتكريم أبناء وأسر الشهداء بهذه المناسبة، وتم التأكيد على أهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والإلتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن والتوعية بالمشروعات القومية وحياة كريمة والتوعية بأخطار التغيرات المناخية وآثارها على البيئة.

ووجه وكيل الوزارة، بتخصيص فقرة يومية فى الاذاعة المدرسية عن انتصارات أكتوبر المجيدة، مع التنبيه على حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين إلى جانب عدم مغادرة مسئول الأمن باب المدرسة والتأكد من شخصية الزائرين.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.

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