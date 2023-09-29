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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تونس واليابان يبحثان تعزيز التعاون المشترك في المجال البيئي

تونس واليابان
تونس واليابان

بحثت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، مع سفير اليابان بتونس طاكاشي أوسوغا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال البيئي.

 

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تاياني: يمكن وقف تدفقات المهاجرين من تونس ونتحرك مع ساحل العاج وغينيا

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المفوضية الأوروبية: اتصالات مع تونس لترتيب زيارة لمواصلة المناقشات حول مذكرة التفاهم

وجرى خلال اللقاء - بحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، عرض ومتابعة المشاريع في طور الإنجاز بين الجانب التونسي والياباني على غرار تجديد 4 محطات تطهير بكل من ولاية جندوبة وباجة ومشروع إنشاء محطة تطهير لمعالجة المياه لفائدة المجمع الكيميائي بولاية قابس بتكلفة 68 مليون دينار تونسي، إضافة إلى مختلف المشاريع وبرامج تبادل الخبرات في مجال التصرّف وتثمين النفايات. 

وتطرّق اللقاء إلى مبادرة " المدن النظيفة " المندرجة في إطار مبادرة سنة النظافة لسنة 2023 وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بكل من ولايات سوسة ونابل وتونس الكبرى.

وفي سياق آخر، أجرت المفوضية الأوروبية وتونس "اتصالات منتظمة" على المستويين السياسي والتقني لدراسة أنسب وقت لزيارة وفد الاتحاد الأوروبي لتونس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، إن "اتصالات منتظمة تجري بين الاتحاد الأوروبي وتونس على المستوى السياسي والتقني، سواء في بروكسل أو من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، لمواصلة العمل على تنفيذ الركائز الخمس المنصوص عليها في مذكرة التفاهم".

وتأتي هذه التصريحات بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تأجيل زيارة الوفد التنفيذي للاتحاد الأوروبي إلى تونس، والتي كانت مقررة أصلا نهاية الأسبوع الجاري، إلى موعد لاحق.

وأوضحت الناطقة أن "الاتحاد الأوروبي قد عرض إرسال وفد من مسؤولي المفوضية لمواصلة المناقشات حول تنفيذ المذكرة، ونحن نقوم حاليًا بتقييم أفضل وقت لكلا الطرفين مع السلطات التونسية".

 

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