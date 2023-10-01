الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: قوات الدفاع تشن 17 غارة على قوات ومعدات عسكرية روسية خلال 24 ساعة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الأوكرانية شنت 17 غارة على قوات روسية ومجموعات الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لهم و8 غارات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل - قوله "إن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل الدفاع في شرق وجنوب أوكرانيا، وتنفذ عمليات هجومية في اتجاه بلدة ميليتوبول وعمليات هجومية في اتجاه باخموت وتكبد العدو خسائر كبيرة وتحرر الأراضي المحتلة مؤقتا خطوة بخطوة، وتكتسب موطئ قدم على "الخطوط المحققة".

 

وأضاف البيان أن 38 اشتباكا قتاليا جرى خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفي الإجمالي، شن الروس 8 ضربات صاروخية و99 غارة جوية و45 هجوما من طراز MLRS على مواقع القوات الأوكرانية والأهداف المدنية. كما شنت روسيا هجوما آخر على أوكرانيا باستخدام حوالي 40 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 136/131 من الجنوب.

 

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