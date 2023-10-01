سيامة كهنة جدد فى المنيا بمناسبة عيد الصليب

فعاليات وأنشطة الكنائس فى أسبوع

ترأس نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف الأقباط الأرثوذكس بالمنيا، الخميس الماضى، القداس الإلهى الاحتفالى بمناسبة عيد الصليب المجيد، ذلك بكنيسة الشهيد فلوباتير مرقوريوس. وتخلل القداس طقس سيامة خمسة آباء كهنة جدد، للخدمة بالكنائس وهم: «القس متاؤوس فخرى، والقس يوليوس حنا، والقس أغابيوس حنا، والقس بستافروس داوود، والقس أغناطيوس عبيد»، وسط حضور قبطى كبير.

رئيس الإنجيلية يشارك فى الاحتفال السنوى للكنيسة بالاسماعيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الإنجيلية، الخميس الماضى، بفعاليات الاحتفال والصلاة السنوية رقم ١١٢ بالكنيسة التابعة للطائفة فى الإسماعيلية.

ونظم مجلس العمل الرعوى والكرازى بسنودس النيل الإنجيلى هذه الفعاليات التى جاءت بعنوان «صوت صارخ» وحضر خلالها كل من الدكتور القس راضى عطا الله، رئيس السنودس، ونائبه القس ماجد كرم، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل، والقس أيمن سامى، راعى الكنيسة بالإسماعيلية وعدد كبير قسوس ورعاة الطائفة الإنجيلية.

تخرج دفعة جديدة بالمعهد المسكونى للشرق الأوسط

استضاف المقر البابوى بالأنبا رويس فى الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، أمس السبت، فعاليات حفل تخرج الدفعة السابعة من طلاب المعهد المسكونى للشرق الأوسط، برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى وحضور عدد من المسؤولين فى مختلف الكنائس وممثلى الإيبارشيات بالطوائف المسيحية.

احتفال الكاثوليك بـ «تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع»

احتفل الأقباط الكاثوليك بمناسبة «تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع» السنوية وذلك بكنيستها، التى تقبع بمنطقة شبرا.

ترأس الفعاليات اليوم الثالث، الأب زكريا حربى الكرملى، الذى ألقى عظة الذبيحة الإلهية بعنوان «سأمطر من السماء غيثًا من الورود»، وشارك فى الفعاليات الأب جاك الكرملى، والأب يوحنا مرقس الكرملى، والأب جوزيف عبدالملاك الكرملى.

ولدت القديسة تريزا المعروفة كنسيًا بـ«الطفل يسوع» وبـ«الزهرة الصغيرة»، أو«زهرة يسوع الصغيـرة»، 2 يناير من عام 1873 بمـدينة ألنسيون، ورحلت 30 سبتمبر 1897م.

تم الاعتراف بقداستها فى الكاثوليكية عام 1925م، وتعتبر هى شفيعه عدد كبير من المسيحيين فى فرنسا، تذكر الكتب التاريخية عن السبب وراء تسميتها بهذا الاسم أنها فى ليلة عيد الميلاد عام 1886، وكانت تبلغ 14 رأت الطفل يسوع ودفعتها هذه الرؤية للتشبه بـه، وأثرت فى حياتها وحياة الكثيرين.