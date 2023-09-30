رئيس طاقة النواب: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاع الطاقة

أكد حسام عوض الله رئيس طاقة النواب أن الانجازات في عهد الرئيس السيسي في مجال الطاقة شهدت انطلاقة غير مسبوقة سواء الطاقة التقليدية او الطاقة الجديدة والمتجددة وحتى الاتجاه نحو الطاقة النووية لاستخراج الكهرباء والاعتماد على الطاقة صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر.

واشاد حسام عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين بمناقشات قطاع الطاقة خلال مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" مشيرا الى أن نسبة الطاقة المتجددة وصلت الى نسبة 11% ومن المستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة ان تصل الى 45% في 2030 كما اتجهت مصر الى انتاج الهيدروجين الأخضر وتحول مصر الى مركز اقليمي للطاقة.

الاكتشافات البترولية

واشار الى ان الاكتشافات البترولية تضاعفت بنسبة كبيرة في ظل تزايد اتفاقيات ومشروعات البحث والتنقيب مع شركات عالمية ومحلية وكان من ابرز الاكتشافات في قطاع الغاز الطبيعي حقلي ظهر ونور حيث حقق انتاج حقل ظهر الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز بل والاتجاه الى التصدير مع مشروعات اسالة الغاز التي ساعدت على تحول مصر لمركز اقليمي للطاقة وتحول مصر الى دولة مصدرة للغاز مما وفر لمصر نقد اجنبي وعملة صعبة اضافة الى زيادة جودة الطاقة.

واكد رئيس طاقة النواب ان الاستراتيجية تضمنت استهداف زيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية من خلال انشاء مصافي جديدة للبترول او تطوير المصافي الحالية للوصول الى طاقة انتاجية اعلى حتى الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

واوضح عوض الله ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة تضمنت الكثير من الاهداف منها تعظيم الاستفادة من الخامات المصرية مثل الرمال السوداء و إنتاج النظائر المشعة وتطوير وتحديث المشات النووية والإشعاعية و هيئة الطاقة الذرية ومنشآت الطاقة بشكل عام وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومفاعل مصر البحثي النووي الأول ومفاعل مصر البحثي الثاني و وحدة إنتاج النظائر المشعة اضافة الى محطة معالجة النفايات المشعة السائلة.