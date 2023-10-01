أرتفاع أسعار الطيور والدواجن بأسواق البحيرة

إرتفعت أسعارالطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد الموافق 1أكتوبر2023م.

و تراوحت أسعاراالدواجن البيضاء مابين 76إلي 79جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه.

وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62