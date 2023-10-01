الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أرتفاع أسعار الطيور والدواجن بأسواق البحيرة

أسعار الطيور
أسعار الطيور

  إرتفعت أسعارالطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد الموافق 1أكتوبر2023م.

و تراوحت  أسعاراالدواجن البيضاء مابين 76إلي 79جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو .

 وتراوحت أسعار البط  مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه.

وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو  ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 

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