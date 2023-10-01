جدول مباريات اليوم الأحد أول أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد، اليوم الأحد، الموافق 1 أكتوبر 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث تُقام مواجهات في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، والدوري الألماني والإنجليزي والإسباني.

ويأتي على رأس أبرز مباريات اليوم المنتظرة لقاء فيوتشر وسينجيدا، بجانب يوفنتوس واتالانتا، وأخيرًا لقاء أتلتيكو مدريد أمام قادش في الليغا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم:

سيمبا التنزاني أمام باور ديناموز الزامبي في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

أسيك ميموزا الايفواري أمام أهلي بنغازي الليبي في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

نواديبو الموريتاني أمام ريال باماكو المالي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الهلال السوداني أمام أول أغسطس الأنجولي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية اليوم:

فيوتشر أمام سينجيدا يونايتد التنزاني في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الشياطين السود أمام موزا في تمام الـ 5.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سانت ايلوي أمام سيخوخون يونايتد في تمام الـ 5.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

دولفينز أمام ايتوال فيلانتي في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

النادي الإفريقي أمام بحر دار كينيما في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

اتحاد العاصمة أمام الفتح الرباطي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم:

نوتينجهام فوريست أمام برينتفورد يونايتد، في تمام الرابعة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم:

ألميريا أمام غرناطة، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3".

ديبورتيفو ألافيس أمام أوساسونا في تمام الساعة 5.15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3".

أتلتيكو مدريد أمام قادش في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3".

ريال بيتيس أمام فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

بولونيا أمام إمبولي، في تمام 1.30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي أمام جنوى، في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

اتالانتا أمام يوفنتوس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

روما أمام فروسينوني، في تمام 9.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم:

دارمشتات أمام فيردربريمن، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

فرايبورج أمام أوجسبورج في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

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