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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الظواهر الفلكية المتبقية خلال سبتمبر.. أبرزها الاعتدال الخريفي

الاعتدال الخريفي
الاعتدال الخريفي

يعد شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وجبة دسمة لعشاق ومحبي الفلك، لوقوع العديد من الظواهر الفلكية المهمة والاقترانات المهمة خلال هذا الشهر للعديد من النجوم والكواكب مع القمر في مشاهد بديعة.

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ترقبوا.. ظاهرة فلكية تُزين سماء مصر غدًا

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قلب العقرب.. ظاهرة فلكية نادرة تظهر في السماء اليوم

ولعل أبرز تلك الظواهر المتبقية خلال الشهر يتمثل في الاعتدال الخريفي في ٢٣ سبتمبر  وظاهرة قلب العقرب التي تزين سماء مصر والوطن العربي في أخر أيام شهر سبتمبر.

الاعتدال الخريفي

ويبدأ الاعتدال الخريفي حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية، علما بان الاعتدال الخريفى يكون فى نصف الكرة الشمالى يقابله الاعتدال الربيعى فى نصف الكرة الجنوبى.

ثم يبدأ طول النهار فى النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن فى 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوى و زيادة طول الليل عن طول النهار

  محاق ربيع الأول

في ٢٥ سبتمبر حيث  لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم.. وتعتبر هذه الليلة هى أفضل الليالى الليلاء خلال الشهر عموما والتى يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة

تقابل المشترى  مع الشمس
يتقابل  كوكب المشترى فى وضع التقابل مع الشمس بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس.

ولذلك سيكون مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقا من أى وقت آخر من العام، وهو أفضل وقت لمشاهدة المشترى وأقماره الأربعة الكبيرة وتصويرها.

قلب العقرب 
يقترن القمر مع النجم الاحمر انتاريوس "قلب العقرب" للمرة الثانية خلال هذا الشهر حيث يظهر هلال القمر عن يمين انتاريوس عند دخول الليل فى ذلك اليوم وحتى غروبهما الساعة 8:30 مساءً تقريبا في آخر أيام الشهر.
 

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