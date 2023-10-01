تراجع في درجات الحرارة مع أول أيام العام الدراسي بالاسماعليه

في الاسماعيليه:

سجلت درجات الحرارة صباح اليوم الأحد تراجعا ملحوظا في معدلاتها على محافظة الإسماعيلية بنحو من 3-4 درجات مئوية وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 23/24.

وشهدت حركة المرور والمارة تكدسا مروريا نسبيا في المناطق المؤدية لجامعة قناة السويس وفي أماكن تجمعات المدارس مع بدء توافد الطلاب على مدارسهم بقرى ومراكز ومدن الاسماعيليه.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس نشاط معتدل للرياح ( ٢٨كم / س) مع شبورة مائية في الصباح الباكر قد تكون كثيفة أحياناً في المناطق المفتوحة.كما أن هناك احتمالية لفرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق على فترات متقطعة بنسبة حدوث ٣٠٪ .وهذه الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية كما أنها لا تؤثر على سير العملية التعليمية.

وبلغت درجات الحرارة المتوقعة لليوم الاحد العظمى ٣٣° والصغرى ٢٣° درجة مئوية.

وانتظمت حركة البيع والشراء بأسواق الخضار والفواكه مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.