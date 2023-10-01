هل يتجاهل أوسوريو الجهاز المعاون؟ أحمد مجدي يجيب

كشف أحمد مجدي المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك حقيقة تجاهل كارلوس أوسوريو المدير الفني لنصائح الجهاز المعاون.

وقال مجدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الجهاز المعاون يتحدث مع أوسوريو في كافة الأمور ويطرح وجهات نظره سواء عن لاعبين أو أفكار".

وتابع "القرار في النهاية يكون للمدير الفني، ويجب على الجميع أن يدرك ذلك".

واضاف "لن نتشاجر مع المدير الفني من أجل تطبيق وجهات نظرنا، لأننا رأينا أحاديث حول مشادات بين الجهاز المعاون مع أوسوريو وهذا لم يحدث".

وواصل أحمد مجدي "كل فرد في الجهاز الفني يطرح رأيه وقت التشكيل ونقدم اسباب لتلك الآراء، ليس من المنطقي ان نضع أفضل اللاعبين في كل المراكز في التشكيل الأساسي، من الوارد أن تحدث اصابة أو شيء خلال المباراة".

واختتم "أوسوريو كان منفعلًا بعد المباراة بسبب وجود شد وجذب من المدير الفني لفريق أرتا سولار، المدرب الجزائري حاول استفزاز الجهاز الفني واخراجه عن تركيزه وكان يتحدث كثيرًا على خط الملعب".

الزمالك يتأهل لدور الـ16 من الكونفيدرالية

ونجح فريق الزمالك في عمل ريمونتادا تاريخي بالفوز على أرتا سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الكونفيدرالية.