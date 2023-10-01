رضا عبد العال: أوسوريو "كارثة" وجمهور الزمالك كلمة السر في الفوز

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على الفور الذي حققه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام نظيره أرتا سولار الچيبوتي ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية:" جمهور الزمالك كلمة السر في فوز الفريق على أرتا سولار الچيبوتي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفيدرالية الإفريقية ، حيث تواجدت الجماهير البيضاء بكثافة شديدة على ملعب ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الأبيض رغم الفترة الصعبة التي يمر بها النادي في التوقيت الحالي ".

وأضاف: " الزمالك يعاني من كارثة حقيقية متمثلة في الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق ، فهو ليس لديه أسلوب لعب واضح، والأبيض بدون هوية تحت قيادته ، حيث خاض مواجهة أرتا سولار الچيبوتي بتشكيل خاطئ و كارثي ، كما أن المنافس ليس اختبار حقيقي ، فهو فريق متواضع للغاية ، لكن الكولومبي جعل المباراة صعبة ومعقدة للاعبي القلعة البيضاء ".

الزمالك يتأهل لدور الـ16 من الكونفيدرالية

ونجح فريق الزمالك في عمل ريمونتادا تاريخي بالفوز على أرتا سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الكونفيدرالية.