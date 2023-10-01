الوفد ترصد اللحظات الأخيرة من فوز الزمالك أرتار سولار بين جماهير الزمالك ولاعبو الفريق

رصدت بوابة الوفد عبر فيديو خاصه بها حالة لاعبي الزمالك وجماهير القلعة البيضاء في مباراة أرتا سولار باللحظات الأخيرة من اللقاء الناري وعقب نهاية اللقاء مساء أمس السبت في إياب دور الـ32 من كأس الكونفيدرالية .

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اشتعلت أجواء المباراة في اللحظات الأخيرة في اللقاء الذي جمع بين الزمالك و أرتا سولار وتمكن القلعة البيضاء من الصعود لدور المجموعات عند تسجيل حمزة المثلوثي هدف التأهل في الدقيقة 89 من عمر المباراة .

واحتفل لاعبي الزمالك مع الجماهير عقب التأهل الرسمي لدور المجموعات حيث قدمت الجماهير الزمالك التحية لجميع لاعبي الزمالك على أداء في الشوط الثاني والتأهل لدور المجموعات .

في سياق مقتصل، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب