دويدار يرشح هذا المدرب لقيادة فريق الزمالك

فتح أحمد دويدار نجم الزمالك السابق النار على خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم رغم الفوز على أرتا سولار برباعية مقابل هدف، والتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية.

أكد دويدار في تصريحات على قناة المحور:أوسوريو عنيد جدا، والزمالك لم يفز بعبقرية المدرب وإنما بإصرار اللاعيبة والجمهور.

وأضاف: لم يحصل لاعبو الزمالك على مستحقات من 8 شهور مؤكدا خطورة بقاء أوسوريو وأهمية الاستعانة بطارق مصطفى أو حلمي طولان أو أحمد حسام ميدو لتولي المهمة الفنية خلفا للكولومبي .