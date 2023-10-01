أحمد مجدي: الجهاز الفني غير راض عن مستوى الزمالك

أكد أحمد مجدي المدرب المساعد لفريق الزمالك، أن الجهاز الفني بقيادة كارلوس أوسوريو غير راض عن مستوى الفريق حتى الآن بالرغم من التأهل في الكونفيدرالية.

قال مجدي في تصريحات تليفزيونية: " مستوى الزمالك في نهاية الموسم الماضي كان أفضل من الأداء حاليًا، موضحًا أن الفريق لم يصل لأفضل مستوى بعد ".

وأضاف أن طريقة لعب الزمالك تعتمد على الاستحواذ ولعب الكرة على الأرض، ولم يتم تنفيذ ذلك في الشوط الأول من مواجهة أرتا سولار في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية.

وواصل أن الجهاز الفني حرص على خلق كثافة عددية ومع نزول يوسف أوباما تم تحرير الأطراف وظهرت المساحات في دفاع المنافس ونجح الفريق في تسجيل 4 أهداف.

ولفت إلى محمد عواد كان يعاني من رشح في الركبة الفترة الماضية، والمنافسة بينه وبين محمد صبحي في صالح الفريق، مشيرًا إلى أن الثنائي في نفس المستوى بالنسبة للجهاز الفني ولعبا لمنتخب مصر.

الزمالك يتأهل لدور الـ16 من الكونفيدرالية

ونجح فريق الزمالك في عمل ريمونتادا تاريخي بالفوز على أرتا سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الكونفيدرالية.