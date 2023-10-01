نجم الزمالك السابق: يجب أن يحصل سيف الجزيري على دقائق أكثر

قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن الفريق حقق فوز هام والتأهل لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية وربنا كان رؤوف بالجماهير وأشكر اللاعبين فقط على مجهودهم في الشوط الثاني تحديداً.

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " اللعب بـ٢ رأس حربة لا تناسب نادي الزمالك وكنت أتمنى استمرار سيد الدين الجزيري في المباراة لأنه لا يأخذ عدد دقائق كافية".

وشدد: " لابد أن نأخذ حذرنا من الذي حدث وفي حالة استمرار أوسوريو لابد أن يعلم تماما أن هناك من يشاركه في القرارات والمشاركة في جميع ما يخص الفريق وتحقيق الفوز ليس بالألغاز ولابد أن يكون هناك تعاون مع الجهاز بالكامل ".

وتابع " الفترة القادمة مهمة للاعبين ومن يكون في حالة تألق ومستواه مميز لابد أن يستمر داخل الملعب لان الفريق مقبل على مرحلة هامة ولا أحد يتمنى أن يمر الزمالك بما حدث الفترة الماضية ".

الزمالك يتأهل لدور الـ16 من الكونفيدرالية

ونجح فريق الزمالك في عمل ريمونتادا تاريخي بالفوز على أرتا سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الكونفيدرالية.