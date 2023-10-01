كريم شحاتة: الزمالك تسبب في جنون جماهيره بمباراة أرتا سولار

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن الزمالك تسبب في جنون جماهيره في مباراة أرتا سولار الجيبوتي، مشيرا إلى أن صعود الفريق يعد معجزة ولكن بسبب ان كان أمامك شوط لتسجيل 4 أهداف.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: جماهير الزمالك السبب في صعود الفريق لدور المجموعات، هم الداعم الأول للاعبين والفريق في أصعب الظروف.

وتابع: أوسوريو غريب ودائما يدخل بالتشكيل الخاطئ ويصلح بتغيراته في اللقاء كل مباراة.

الزمالك يتأهل لدور الـ16 بالكونفيدرالية

ونجح فريق الزمالك في عمل ريمونتادا تاريخي بالفوز على أرتا سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الكونفيدرالية.