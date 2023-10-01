محمد صلاح ينتقد خطة أوسوريو مع الزمالك

قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق ان الفريق حقق فوز هام والتأهل لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية وربنا كان رؤوف بالجماهير وأشكر اللاعبين فقط على مجهودهم في الشوط الثاني تحديداً.

واضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية " اللعب ب ٢ رأس حربة لا تناسب نادي الزمالك وكنت أتمنى استمرار سيد الدين الجزيري في المباراة لانه لا يأخذ عدد دقائق كافية وشدد على اننا لابد أن ناخذ حذرنا من الذي حدث وفي حالة استمرار اوسوريو لابد أن يعلم تماما ان هناك من يشاركه في القرارات والمشاركة في جميع ما يخص الفريق وتحقيق الفوز ليس بالالغاز ولابد ان يكون هناك تعاون مع الجهاز بالكامل ".

وتابع " الفترة القادمة مهمة للاعبين ومن يكون في حالة تألق ومستواه مميز لابد أن يستمر داخل الملعب لان الفريق مقبل على مرحلة هامة ولا أحد يتمنى أن يمر الزمالك بما حدث الفترة الماضية ".