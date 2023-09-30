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الأحد 01 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دويدار: الزمالك فاز على أوسوريو وأطالب جماهير الأهلي بالتركيز مع فريقها

أحمد دويدار
أحمد دويدار

أشاد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بلاعبي الفريق الأبيض، لما قدموه في الفوز على أرتا سولار برباعية نظيفة في مباراة اليوم التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي بدور الـ32 من الكونفيدرالية.

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نجم الزمالك السابق يهاجم أوسوريو رغم التأهل بالكونفيدرالية

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أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد رباعية أرتا سولار

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "كنت أراهن على اللاعبين لأنني أثق في إمكانياتهم وأنهم قادرين على صنع الفارق".

وتابع: "لاعبو الزمالك نجحوا في الفوز على أرتا سولار والفوز على مدرب الفريق أوسوريو بسبب التغييرات الغريبة التي قام بها".

وأتم: "أتمنى من جماهير الأهلي عدم التقليل من احتفال جماهير الزمالك، والتركيز مع فريقها فقط في مشاركته بكأس العالم للأندية".

الزمالك يتأهل لدور الـ16 بالكونفيدرالية

ونجح فريق الزمالك في عمل ريمونتادا تاريخي بالفوز على أرتا سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الكونفيدرالية.

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