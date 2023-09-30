طلائع الجيش: "ندعم عبدالحميد بسيوني وهذا هدفنا معه"

أكد علاء السعدني مدير الكرة بنادي طلائع الجيش دعم النادي لعبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق.

قال علاء السعدني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نسير بخطى ثابتة مع عبدالحميد بسيوني ونعمل على الظهور بشكل أفضل".

أضاف: "سنعقد جلسة خاصة مع عبدالحميد بسيوني في شهر يناير لمعرفة احتياجات الفريق".

اختتم: "نستهدف العمل على تحقيق انتصارات عدة وتجميع نقاط عدة".

قرر مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التقدم بمذكرة احتجاج ضد حكم مباراة فريقهم أمام إنبي، والتي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024.

طلائع الجيش يحتج ضد حكم مباراة إنبي بالدوري:

جاءت مذكرة الجيش ضد حكم مباراة إنبي بعد تعنته في ارتكاب أخطاء فادحة حرمت الفريق من الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاثة، صرَّح بذلك العميد علاء السعدني مدير الكرة وأكد أن فريقه تعرض لظلم كبير وواضح وهذا بشهادة جميع خبراء التحكيم، مؤكدًا أن إدارة ناديه لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التجاوزات.