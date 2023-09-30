تشكيل الأهلي لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسلة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الأهلي لمواجهة الاتفاق

ويقود رياض محرز تشكيل الأهلي لمواجهة الاتفاق ويجاوره روبيرتو فيرمينيو وسان ماكسيمان، بطريقة لعب 4-2-3-1، والتي ضمت:-

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي - روجو إيبانيز - عبدالباسط هندي - سعد بالعبيد.

في خط الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز - غابري فيجا - سانت ماكسيميان.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعلى ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ويتواجد فراس البريكان على مقاعد البدلاء، كما يمكنكم مشاهدة مواجهة مهمة للغاية تشهد غياب ميريح ديميرال عن تشكيل الفريق بالإضافة إلى هيثم عسيري وريان الحامد لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي.